Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:05, 5 марта 2025Силовые структуры

Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

В Красноярске мать села на 22 года за убийство дочери и покушение на вторую
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Красноярске суд приговорил к 22 годам колонии общего режима мать за расправу над трехлетней дочерью и покушение на другую восьмилетнюю дочь из-за ревности к мужу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Следствие и суд установили, что днем 25 июня 2024 года 34-летняя женщина заподозрила мужа в неверности и в состоянии алкогольного опьянения решила ему отомстить, пока тот был на работе. Она взяла ножи и пошла в спальню, где были три ее дочери.

Сначала женщина нанесла удар ножом в шею восьмилетнего ребенка, после чего вывела из комнаты трехлетнюю дочь и, взяв топор, начала наносить ей множественные удары по голове и шее. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Старшую дочь госпитализировали, еще одна — шестилетняя девочка — не пострадала.

Выяснилось, что за несколько месяцев до произошедшего женщина начала злоупотреблять спиртным.

Ранее сообщалось, что россиянка несколько раз пырнула ножом свою маленькую дочь и пыталась ее удушить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

      Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

      Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва мостов

      39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

      Известная блогерша рассказала о пугавших ее бойфренда-иностранца Россией друзьях

      Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

      Названо число остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

      Аналитик оценил влияние торговых войн на цену золота

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

      Синоптик рассказал о потеплении в Москве в начале следующей недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше