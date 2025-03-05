Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

В Красноярске мать села на 22 года за убийство дочери и покушение на вторую

В Красноярске суд приговорил к 22 годам колонии общего режима мать за расправу над трехлетней дочерью и покушение на другую восьмилетнюю дочь из-за ревности к мужу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Следствие и суд установили, что днем 25 июня 2024 года 34-летняя женщина заподозрила мужа в неверности и в состоянии алкогольного опьянения решила ему отомстить, пока тот был на работе. Она взяла ножи и пошла в спальню, где были три ее дочери.

Сначала женщина нанесла удар ножом в шею восьмилетнего ребенка, после чего вывела из комнаты трехлетнюю дочь и, взяв топор, начала наносить ей множественные удары по голове и шее. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Старшую дочь госпитализировали, еще одна — шестилетняя девочка — не пострадала.

Выяснилось, что за несколько месяцев до произошедшего женщина начала злоупотреблять спиртным.

Ранее сообщалось, что россиянка несколько раз пырнула ножом свою маленькую дочь и пыталась ее удушить.