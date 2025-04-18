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13:20, 18 апреля 2025Россия

Российская группировка войск вступила в бой с «Азовом» и взяла под контроль поселок в ДНР

Бойцы «Юга» ВС РФ вступили в бой с «Азовом» и взяли под контроль Валентиновку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Юг» Вооруженных сил России вступили в бой с бригадой спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что в боях на этом направлении группировке удалось уничтожить более двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также десятки единиц техники, среди которой были и образцы западного производства.

Российские военные подбили бронетранспортер, четыре бронетранспортера М113, два танка, а кроме того нанесли поражение 27 складам боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов ВСУ.

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