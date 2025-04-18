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22:31, 18 апреля 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» в откровенном наряде сыграла в гольф

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак в откровенном наряде сыграла в гольф. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, гольфистка поделилась снимками, на которых предстала в облегающем комбинезоне серого цвета с вырезом на спине. При этом на размещенных фото видно, как изделие подчеркивает форму ягодиц знаменитости.

«На этом поле я попала в свой самый первый мяч. Все эти годы спустя это все еще одно из моих любимых мест», — гласит описание под постом.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», едва не оголила грудь на камеру.

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