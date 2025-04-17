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21:37, 17 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» едва не оголила грудь на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка предстала на размещенном кадре в голубом бикини, оформленном пестрым цветочным принтом. При этом она раздвинула ноги в стороны и развязала лямки на бюстгальтере. Знаменитость позировала перед камерой, поддерживая верхнюю часть купальника руками.

Поклонники оценили фото инфлюэнсерши в комментариях под ним. «Опусти руки, пожалуйста», «Просто потрясающе», «Идеальная», «Ты такая прекрасная», «Великолепный вид», — высказывались они.

Ранее врач-косметолог Элли Сати и медсестра Нина Приск назвали знаменитую женщину с самыми идеальными губами.

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