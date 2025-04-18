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06:19, 18 апреля 2025Силовые структуры

Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

Суд отказал автору хита «К черту любовь», просившему запретить Лободе петь его
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Истринский городской суд Подмосковья вновь отказал автору песни «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить поп-певице Светлане Лободе исполнять композицию из-за ее высказываний о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году композитор подал иск, в котором просил запретить артистке исполнять хит «К черту любовь». Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню незаключенным, признании исключительных прав на композицию не перешедшими и запрете ответчику исполнять песню.

Истец указывал, что в сети сталкивался с высказываниями Лободы о том, что гонорар от своей деятельности она собирается направлять на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), что для Влади неприемлемо.

Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав. Данное решение утвердил Мособлсуд. После этого автор песни обратился в кассацию. Затем Первый кассационный суд отклонил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области. Повторно рассмотрев заявление композитора, суд отказал ему. Отмечается, что Влади подал апелляционную жалобу.

Ранее Влади обвинил в мошенничестве команду Лободы. По его словам, представители артистки подделали подпись в договоре о предоставлении прав на хит «К черту любовь».

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