Телеведущий назвал показавшийся ему безобидным первый признак тяжелой болезни

Британский телеведущий Синха назвал боль в мышцах симптомом болезни Паркинсона

Британский телеведущий Пол Синха в эфире программы «Свободные женщины» (Loose Women) назвал первый признак болезни Паркинсона, который показался ему безобидным. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Синха отметил, что ожидал увидеть у себя классические симптомы этой тяжелой болезни, такие как дрожь в теле, однако все началось с боли в мышцах, которой он не придал большого значения. «Я однажды проснулся с болью в правом плече. Никогда раньше у меня не было подобных проблем с мышцами. (...) Я подумал, что это пройдет само, но боль не исчезала», — рассказал телеведущий.

В течение года Синха проходил различные обследования, делал уколы и даже перенес операцию, однако улучшения не наступило. Только спустя полтора года именно физиотерапевт заподозрила неврологическую причину и посоветовала обратиться к специалисту. Диагноз болезнь Паркинсона Синхе поставили в 2019 году.

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