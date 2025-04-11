Россиянам назвали два неочевидных симптома надвигающейся деменции

Врач Агапкин назвал плаксивость и трудности с планированием признаками деменции

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два неочевидных признака, сигнализирующих о деменции. Выпуск с объяснением медиков доступен на платформе «Смотрим».

По словам Трофимовой, одним из таких симптомов надвигающегося заболевания может стать проблема с планированием. Она подчеркнула, что человек с дегенеративными изменениями мозга испытывает трудности с тем, чтобы составить последовательность действий для выполнения какой-либо задачи.

Кроме того, отметила геронтолог, у таких людей может часто меняться настроение. Она добавила, что человек начинает болезненно реагировать на бытовые дела и проблемы, которые раньше не вызывали у него негативных эмоций. «Человек становится раздражительным, обидчивым по пустякам. У него часто возникает какая-то плаксивость. И все машут рукой и говорят: "Ну, возраст, в возрасте все такие". На самом деле это первые симптомы того, что начинается деменция», — заключил Агапкин.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, сколько чая нужно пить, чтобы защититься от деменции. По словам врача, ежедневно следует употреблять три чашки напитка.