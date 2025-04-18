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04:02, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Телезвезда раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение загадочного заболевания

US Weekly: Телезвезда Брэнди Гленвилл потратила 9 миллионов рублей на лечение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Брэнди Гленвилл

Брэнди Гленвилл. Фото: @brandiglanville

Бывшая звезда шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение. Об этом она рассказала в интервью изданию US Weekly.

По словам Глэнвилл, за последние два года она потратила более 113 тысяч долларов США (чуть больше девяти миллионов рублей), на лечение загадочного заболевания, которое вызвало деформацию лица и боли в теле.

Телезвезда уточнила, что у нее появились болезненные опухоли, которые сосредоточены в области шеи, скул и горла. По словам телезвезды, несмотря на многочисленные обследования — КТ, МРТ, УЗИ и консультации ведущих специалистов, никто из врачей не смог выявить причину того, что с ней происходит.

Глэнвилл добавила, из-за болезни она вынуждена большую часть времени проводить дома, что заставляет ее чувствовать себя одинокой и жалкой.

Ранее Глэнвилл пожаловалась на симптомы загадочной болезни. В частности, она сообщила, что стала ощущать неприятный вкус во рту, а на шее у нее возникли болезненные образования.

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