Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

Тревел-блогер Марк Еремин описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей. Затем россиянин упомянул дерзкий и живой Екатеринбург, а также Зеленоградск, который назвал самым недооцененным городом у моря, и Тюмень.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.