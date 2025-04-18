Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:42, 18 апреля 2025Моя страна

Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
г.Суздаль

г.Суздаль. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тревел-блогер Марк Еремин описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей. Затем россиянин упомянул дерзкий и живой Екатеринбург, а также Зеленоградск, который назвал самым недооцененным городом у моря, и Тюмень.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Кустурица осудил срыв поездки архиепископа в Израиль

    В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

    Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

    Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

    Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

    Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

    Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

    Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

    Рекорд Болта побили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости