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10:57, 18 апреля 2025Культура

Цыганова возмутилась возвращению Козловского на Первый канал перед Пасхой

Певица Вика Цыганова осудила показ фильма с Козловским на Первом канале
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская шансонье Вика Цыганова раскритиковала показ фильма с актером Данилой Козловским на Первом канале. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

«Прямо перед Пасхой, в Великую субботу, покажут блокбастер "Викинги" с Козловским в главной роли. Это подарок на Пасху всем православным?» — возмутилась Цыганова.

Артистка напомнила, что после начала специальной военной операции (СВО) Козловский высказался против ее проведения. В начале апреля 2025-го актер выступил на Кипре, а среди зрителей были замечены уехавшие из России певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). После спектакля гости сфотографировались с Козловским и выложили кадр в соцсети.

«Почему Козловский выступал на Кипре для иноагентов, а не поехал на Донбасс, к примеру, чтобы поддержать наших воинов?» — добавила Цыганова.

Ранее стало известно, что фильм «Викинг» с Козловским в главной роли покажут на Первом канале накануне Пасхи. Сообщается, что картину можно будет увидеть в субботу, 19 апреля, за несколько часов до начала прямой трансляции Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

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