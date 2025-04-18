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11:55, 18 апреля 2025Бывший СССР

Украина анонсировала новый раунд переговоров по соглашению по недрам с США

Украина и США начнут новый раунд переговоров по сделке по недрам 24 апреля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев и Вашингтон начнут новый раунд переговоров о сделке по недрам 24 апреля. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телеканала «Рада».

«Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами — нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных», — рассказал Качка.

По словам заместителя министра, будет ли подписано соглашение уже 26 апреля, определят переговоры между Украиной и США. Однако, добавил Качка, у сторон есть соответствующие амбиции.

17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Данный документ подтверждает конструктивную совместную работу и намерение финализировать и заключить соглашение.

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