Украинским стрелкам дали срок за запугивание мирных жителей в Курской области

Четырех бойцов ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм в Курской области

Четырем украинским стрелкам дали срок за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в составе подразделения наводили страх на жителей оккупированной части российского региона. Они воздействовали на местные органы власти и запугивали мирных людей. После сдачи в плен, всех четверых отправили под стражу. Приговор — по 16 лет колонии каждому.

Ранее в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Еремеи, препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи.