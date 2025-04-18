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11:27, 18 апреля 2025Силовые структуры

Украинским стрелкам дали срок за запугивание мирных жителей в Курской области

Четырех бойцов ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Четырем украинским стрелкам дали срок за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в составе подразделения наводили страх на жителей оккупированной части российского региона. Они воздействовали на местные органы власти и запугивали мирных людей. После сдачи в плен, всех четверых отправили под стражу. Приговор — по 16 лет колонии каждому.

Ранее в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Еремеи, препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи.

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