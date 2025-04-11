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11:47, 11 апреля 2025Силовые структуры

Препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи военному ВСУ вынесли приговор

СК: Украинского военного осудили на 15 лет за препятствование эвакуации из Судже
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Еремеи, препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Украинский военный признан виновным по пунктам «а,в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2024 года Еремея незаконно вторгся на территорию России. В Судже он минировал дороги, не давал мирным жителям эвакуироваться, занимал частные дома и запугивал граждан. 23 августа осужденного задержали российские военнослужащие.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 31-летнего украинского военного Виталия Мацегору к 16 годам колонии за террористический акт в Курской области.

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