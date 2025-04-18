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20:15, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Абхазии сформировали правительство

Президент Абхазии Гунба утвердил состав кабинета министров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил состав кабинета министров и сформировал правительство. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Как следует из публикации, правительство будет состоять из 15 министерств. Главой МИД республики назначен Олег Барциц, Минобороны Абхазии возглавил Владимир Ануа, а должность главы министерства экономики займет Теймураз Миквабия.

Кроме того, Гунба назначил себе пять вице-премьеров.

2 марта ЦИК Абхазии объявил итоги второго тура выборов президента республики. Гунба набрал 54,73 процента голосов избирателей. 2 апреля новоизбранный президент принес присягу и вступил в должность.

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