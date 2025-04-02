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12:41, 2 апреля 2025Бывший СССР

Избранный президент Абхазии принес присягу народу

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу народу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу народу. Инаугурационная речь опубликована на официальном сайте президента Республики Абхазия.

«Какие бы политические предпочтения ни имели наши граждане, нас всех беспокоит и объединяет одно — будущее независимого абхазского государства», — сказал Гунба.

Президент Абхазии подчеркнул, что острые политические конфликты не помешали сохранению стабильности в стране. Лидер объявил 2025 год — годом Владислава Ардзинба в честь «80-летия великого лидера».

Он также отметил особую значимость признания независимости Абхазии Российской Федерацией и рядом других стран при ее содействии.

На официальном сайте Кремля опубликовано поздравление Владимира Путина Бадры Гунбы с вступлением в должность. Путин указал на дружеские двусторонние отношения России и Абхазии, а также на общую историческую связь.

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