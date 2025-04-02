Избранный президент Абхазии принес присягу народу

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу народу. Инаугурационная речь опубликована на официальном сайте президента Республики Абхазия.
«Какие бы политические предпочтения ни имели наши граждане, нас всех беспокоит и объединяет одно — будущее независимого абхазского государства», — сказал Гунба.
Президент Абхазии подчеркнул, что острые политические конфликты не помешали сохранению стабильности в стране. Лидер объявил 2025 год — годом Владислава Ардзинба в честь «80-летия великого лидера».
Он также отметил особую значимость признания независимости Абхазии Российской Федерацией и рядом других стран при ее содействии.
На официальном сайте Кремля опубликовано поздравление Владимира Путина Бадры Гунбы с вступлением в должность. Путин указал на дружеские двусторонние отношения России и Абхазии, а также на общую историческую связь.