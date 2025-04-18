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11:24, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Казахстане рассказали о взаимодействии с Украиной после атаки на КТК

МИД Казахстана: Астана поддерживает диалог с Киевом по вопросам атаки ВСУ на КТК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Астана поддерживает диалог с Киевом по вопросам атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщили в МИД Казахстана, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учетом развития ситуации», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что Астана намерена дипломатически решить вопрос об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК. Он подчеркнул, что между странами будут проведены соответствующие контакты.

Нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае подверглась атаке украинского беспилотника в феврале 2025 года. В результате удара никто не пострадал, угроза разлива нефти была предотвращена работниками предприятия.

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