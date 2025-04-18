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03:11, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве решили открыть ЛГБТ-фестиваль с украинским контекстом

В Киеве откроется ЛГБТ-фестиваль с украинским контекстом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

В Киеве откроется ЛГБТ-кинофестиваль (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с украинским контекстом. Об этом сообщает «Информатор».

Мероприятие проводится в украинской столице в третий раз. Оно откроется фильмом о трех квир-персонах, которые решили объединиться, чтобы организовать благотворительное дрэг-шоу в поддержку Украины и Вооруженных сил страны (ВСУ).

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий обратил внимание, что фестиваль стартует в Страстную пятницу.

В феврале сообщалось, что ЛГБТ-движение в ВСУ пополнилось иностранными наемниками. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организации были опубликованы фотографии наемников, поддерживающих движение, включая трансгендера Сары Эштон-Сирилло, гея Эдди Этью, бисексуала Филиппа Морисса, лесбиянки Тины Сойни и гея с позывным Тхир.

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