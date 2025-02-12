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10:41, 12 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о пополнении ЛГБТ-движения ВСУ иностранными наемниками

РИА: ЛГБТ-движение ВСУ пополнилось иностранными наемниками
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ЛГБТ-движение (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пополнилось иностранными наемниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организации были опубликованы фотографии наемников, поддерживающих движение, включая трансгендера Сары Эштон-Сирилло, гея Эдди Этью, бисексуала Филиппа Морисса, лесбиянки Тины Сойни и гея с позывным Тхир.

Филипп Моррис, как отмечается, виден на фотографии на машине с символикой «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация), а Сарра Эштон-Сирилло видна на фотографии в момент ранения. Наемники, как пишет издание, выступают за легализацию ЛГБТ на территории Украины.

В мае 2024 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил заменить арку Дружбы народов в Киеве на символ ЛГБТ.

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