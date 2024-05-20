На Украине предложили сделать из советского памятника символ ЛГБТ

На Украине предложили сделать арку Дружбы народов в Киеве символом ЛГБТ

Избежать демонтажа арки Дружбы народов в Киеве можно избежать лишь в случае полной замены прежнего значения, например, сделать из нее символ ЛГБТ. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу — как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — предложил он.

Дробович заявил, что добавленной на памятник в 2018 году трещины недостаточно для его переосмысления, так как никто не называет ее «Аркой трещины народов». По его словам, вместо арки также можно сделать «какую-нибудь водяную горку» или «что-то еще».

О намерении украинских властей «переосмыслить» расположенную в Киеве арку Дружбы народов стало известно в конце апреля. При этом не уточнялось, какой будет новая концепция памятника.

Незадолго до этого арку вывели из реестра недвижимых памятников, что сделало возможным ее снос. Такое решение в министерстве культуры Украины объяснили «несоответствием историческим реалиям» воплощенного в монументе «мифа о воссоединении двух братских народов».