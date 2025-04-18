В Молдавии во второй раз сорвали попытку епископа Маркелла отправиться в Иерусалим

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что его второй раз задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вторая его попытка покинуть Молдавию и отправиться в Иерусалим для получения Благодатного огня была пресечена правоохранительными органами страны.
Ранее 18 апреля архиепископа Маркелла задержали в аэропорту Кишинева. Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал действия властей страны цинизмом. Нейросеть Grok, встроенная в соцсеть Х, подтвердила неправомерное задержание в Молдавии архиепископа.