В Молдавии во второй раз сорвали попытку епископа Маркелла отправиться в Иерусалим

В Молдавии сорвали вторую попытку архиепископа Маркелла отправиться в Иерусалим

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что его второй раз задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вторая его попытка покинуть Молдавию и отправиться в Иерусалим для получения Благодатного огня была пресечена правоохранительными органами страны.

Ранее 18 апреля архиепископа Маркелла задержали в аэропорту Кишинева. Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал действия властей страны цинизмом. Нейросеть Grok, встроенная в соцсеть Х, подтвердила неправомерное задержание в Молдавии архиепископа.