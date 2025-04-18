Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 18 апреля 2025Россия

В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

В Мытищах в Донском храме заметили напечатанные на принтере иконы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В подмосковных Мытищах в новом Донском храме прихожане заметили иконы, напечатанные на принтере. Инновация вызвала критику в соцсетях, представители же церкви пояснили, что ноу-хау вызывает недовольство только у «ретроградов», передает «Подъем».

В Донском храме изданию пояснили, что подобная печать носит временный характер, поскольку здание совсем новое. В то же время собеседники отметили практичность и дешевизну печати ликов.

«Мысль у батюшки появилась с самого начала, когда он увидел храм. В храме не служили еще, он увидел, что храм вполне готов, чтобы начать служить. Получается, что поставить туда большие иконы на треногах неудобно. И маленькие иконы вешать, стены долбить, как-то это некрасиво. И он увидел, что люди работают, расписывают снаружи здания, можно напечатать любой мурал, красивый рисунок», — указали в храме.

До этого сообщалось, что священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский возмутился продажей книг по эзотерике в «Детском мире».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

    Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

    Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

    Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

    Модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию сотни тысяч рублей

    Следующий британский король лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл

    Представители ЕС пытались убедить США ужесточить позиции по отношению к России

    В России высказались о прекращении огня в зоне украинского конфликта

    В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

    Создано революционное средство против подагры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости