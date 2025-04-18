В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

В Мытищах в Донском храме заметили напечатанные на принтере иконы

В подмосковных Мытищах в новом Донском храме прихожане заметили иконы, напечатанные на принтере. Инновация вызвала критику в соцсетях, представители же церкви пояснили, что ноу-хау вызывает недовольство только у «ретроградов», передает «Подъем».

В Донском храме изданию пояснили, что подобная печать носит временный характер, поскольку здание совсем новое. В то же время собеседники отметили практичность и дешевизну печати ликов.

«Мысль у батюшки появилась с самого начала, когда он увидел храм. В храме не служили еще, он увидел, что храм вполне готов, чтобы начать служить. Получается, что поставить туда большие иконы на треногах неудобно. И маленькие иконы вешать, стены долбить, как-то это некрасиво. И он увидел, что люди работают, расписывают снаружи здания, можно напечатать любой мурал, красивый рисунок», — указали в храме.

До этого сообщалось, что священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский возмутился продажей книг по эзотерике в «Детском мире».