Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия уклоняется от переговоров для усиления давления
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Игнатьев

Виталий Игнатьев. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Молдавия уклоняется от переговоров с Приднестровьем, для усиления давления на него. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно-признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье», — рассказал он.

По словам дипломата, с начала 2025 года Молдавия сосредоточилась на подрыве оставшихся каналов коммуникации с Приднестровьем, включая встречи политических представителей и заседания экспертных групп. Он добавил, что вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами.

Игнатьев отметил, что Тирасполь выступает за продолжение диалога с Кишиневом в формате «5+2», который предусматривает участие России, Украины и ОБСЕ в качестве посредников, а также Европейского Союза и США — в качестве наблюдателей.

Ранее глава МИД ПМР заявил, что вывоз или уничтожение снарядов со складов в селе Колбасна на границе с Украиной, оставшихся там после распада СССР, требует выяснения параметров безопасности. По его словам, для решения данной задачи необходим рациональный подход со стороны всех вовлеченных в нее сторон, включая Москву и Кишинев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

    В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

    Бездомный выиграл в лотерее 82 миллиона рублей

    Заподозренный в коррупции сотрудник Следственного комитета России оказался миллионером

    Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

    Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

    Раскрыты траты россиян на летний отпуск

    Ефимова провалила отбор на чемпионат мира

    Названо имущество задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана

    Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости