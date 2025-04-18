В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия уклоняется от переговоров для усиления давления

Молдавия уклоняется от переговоров с Приднестровьем, для усиления давления на него. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно-признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье», — рассказал он.

По словам дипломата, с начала 2025 года Молдавия сосредоточилась на подрыве оставшихся каналов коммуникации с Приднестровьем, включая встречи политических представителей и заседания экспертных групп. Он добавил, что вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами.

Игнатьев отметил, что Тирасполь выступает за продолжение диалога с Кишиневом в формате «5+2», который предусматривает участие России, Украины и ОБСЕ в качестве посредников, а также Европейского Союза и США — в качестве наблюдателей.

Ранее глава МИД ПМР заявил, что вывоз или уничтожение снарядов со складов в селе Колбасна на границе с Украиной, оставшихся там после распада СССР, требует выяснения параметров безопасности. По его словам, для решения данной задачи необходим рациональный подход со стороны всех вовлеченных в нее сторон, включая Москву и Кишинев.