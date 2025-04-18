В Приднестровье назвали условия вывоза или уничтожения боеприпасов из Колбасны

МИД ПМР: Для вывоза снарядов из Колбасны нужно выяснить параметры безопасности

Для вывоза или уничтожения снарядов в селе Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

В населенном пункте на границе с Украиной находятся одни из самых больших складов с боеприпасами в Европе, оставшиеся там со времен Советского Союза. После распада СССР их охраняют российские войска. В 2019 году Сергей Шойгу, на тот момент занимавший пост министра обороны России, во время своего визита в Молдавию предлагал уничтожить склады.

«Приднестровская позиция остается последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности», — рассказал он.

По словам дипломата, для решения данной задачи необходим рациональный подход со стороны всех вовлеченных в нее сторон. Он добавил, что оно зависит от достигнутых договоренностей с Молдавией, позиции России, как ответственного за охрану складов с боеприпасами государства и мнения соседних транзитных стран.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства назвал вопрос о боеприпасах в Колбасне излюбленной темой Кишинева. «Можно предположить, что совокупный объем политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах», — подчеркнул он.

8 апреля представители ПМР и Молдавии провели встречу в Бендерах. Кроме них на встрече также присутствовали представители России.

