Представители Приднестровья и Молдавии провели встречу в Бендерах

Глава МИД ПМР Игнатьев и вице-премьер Молдавии Серебрян встретились в Бендерах

Представители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Молдавии провели встречу в Бендерах. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Хочу сообщить о том, что буквально только что у нас состоялась встреча политических представителей Молдавии и Приднестровья на территории нашей республики в офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры», — сообщил политик.

Игнатьев напомнил, что Молдавия несколько раз отказывалась от встреч политических представителей Кишинева и Тирасполя. Он уточнил, что на данные переговоры в Бендерах стороны пригласил специальный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Ленк.

Министр иностранных дел Приднестровья также сообщил, что на встрече присутствовали представители России.

Ранее спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу выдвинул ПМР условие получения помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом. По его словам, Приднестровье должно соблюдать как политические, так и финансовые правила объединения.