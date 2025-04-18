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15:36, 18 апреля 2025Моя страна

В России создали коляски для триатлонистов с ограниченными возможностями

В Нижнем Новгороде создали уникальные коляски для триатлонистов
Мария Винар

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Предприниматель из Нижнего Новгорода Алексей Пахомов и его сын Руслан создали коляски для триатлонистов с ограниченными возможностями. Об этом сообщает издание «Нижегородская правда».

Изобретатели рассказали, что сделали коляску складной. При этом они добавили тормозную систему и увеличили прочность. Кроме того, им удалось разработать специальный сапборд с прорезями и креплениями, чтобы коляска могла плавать. «Раньше, чтобы пройти этот этап триатлона, подгоняли надувную лодку либо каяк. Это было неудобно — высадить человека из коляски, посадить в каяк, пронести до этапа. А сейчас от старта до финиша можно пройти на коляске, не высаживаясь из нее», — объяснили собеседники издания.

Уникальное изобретение было представлено на международной выставке адаптивных технологий «Интеграция» в Москве. Ожидается, что устройство пройдет испытание на триатлоне Ironstar, который состоится в Нижнем Новгороде 3 августа.

Помимо коляски для триатлонистов, в мае прошлого года Пахомовы разработали 15 беговых колясок для людей с ограниченными возможностями. Устройства были использованы на Олимпиаде в Париже.

Ранее сообщалось, что в Мордовском университете ученые создали технологию для восстановления нервов.

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