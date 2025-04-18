В России связали атаку ВСУ на порт в Астраханской области с Великобританией

Политолог Пинчук связал атаку ВСУ на астраханский порт Оля с Великобританией

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт Оля в Астраханской области может быть связана с Великобританией. Такое мнение выразил доктор политических наук Андрей Пинчук, чьи слова приводит «Царьград».

«Я не сомневаюсь в том, что заказчиком является Британия. И не только заказчиком, речь идет и об организации процесса, разведывательной информации о целеполагании, о направлении соответствующих БПЛА, технической поддержке, в том числе спутников», — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что у каждой стороны конфликта на Украине, в том числе и у Британии, есть корыстный интерес. У Лондона — это порты. Пинчук добавил, что среди целей Лондона есть Крым и Одесса.

ВСУ впервые с начала специальной военной операции (СВО) нацелились на морской порт Оля в Астраханской области. Атака произошла 17 апреля, Киев запустил беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении порта. Дрон сбили у правого берега.