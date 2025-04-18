Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

ВСУ впервые с начала СВО пытались атаковать морской порт под Астраханью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) нацелились на морской порт Оля в Астраханской области. Об атаке сообщил Shot.

Все произошло 17 апреля. Украинские военные запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении порта. Дрон сбили у правого берега, разрушений на земле и пострадавших нет. Обломки беспилотника упали в реку Бахтемир.

Известно, что порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования. В этом году там открыли таможенное окно пропуска через государственную границу для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дроны PD-2 способны обходить системы ПВО

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженным силам России потребуется немного времени, чтобы приспособиться к поражению таких аппаратов. PD-2 способны нести до 19 килограммов взрывчатки.

Опасность в том, что они дальнего действия и, скорее всего, начинены электроникой, способной обходить системы ПВО или противодействовать системам РЭБ. Думаю, есть возможность изучить, что за зверь такой PD-2, и сшибать не на подходе к цели, а гораздо раньше Василий Дандыкин военный эксперт

Как, в свою очередь, говорил представитель военной комендатуры Луганской народной республики, ВСУ активно используют для атак на регион дроны собственного производства — БПЛА самолетного типа PD-2. Дальность полета составляет до 1,1 тысячи километров.

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В конце марта стало известно, что его обломки обнаружили после массированных атак на регионы России — в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Беспилотник способен нести снаряд со взрывчаткой до 60 килограммов.

Предположительно, писал Shot, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек. БПЛА применялись в ходе атак 24 января и 11 марта. Среди обломков также обнаружили PD-2 «Лютый» и кустарные дроны, собранные из нескольких аппаратов.

Между тем для атаки на Энгельс Саратовской области ВСУ использовали беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров. Летательные аппараты были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов.