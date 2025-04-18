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10:15, 18 апреля 2025Россия

ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт ради нарушения в поставках зерна из России

Shot: ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт в Астраханской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали морской порт Оля в Астраханской области ради нарушения в поставках зерна и других грузов из России в другие страны. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, накануне украинские военнослужащие запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении российского порта.

Дрон удалось сбить у его правого берега. Значительных разрушений на земле не выявлено, пострадавших нет. Обломки беспилотника упали в реку Бахтемир.

Как утверждает Shot, порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на машину с девушкой в Курской области.

ЖЗЛ
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