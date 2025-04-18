ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт ради нарушения в поставках зерна из России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали морской порт Оля в Астраханской области ради нарушения в поставках зерна и других грузов из России в другие страны. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, накануне украинские военнослужащие запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении российского порта.
Дрон удалось сбить у его правого берега. Значительных разрушений на земле не выявлено, пострадавших нет. Обломки беспилотника упали в реку Бахтемир.
Как утверждает Shot, порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на машину с девушкой в Курской области.