ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт ради нарушения в поставках зерна из России

Shot: ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт в Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали морской порт Оля в Астраханской области ради нарушения в поставках зерна и других грузов из России в другие страны. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, накануне украинские военнослужащие запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении российского порта.

Дрон удалось сбить у его правого берега. Значительных разрушений на земле не выявлено, пострадавших нет. Обломки беспилотника упали в реку Бахтемир.

Как утверждает Shot, порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на машину с девушкой в Курской области.