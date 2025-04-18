В России заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании

В ДНР заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно осудил наемников из Грузии и Великобритании за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Наемники заочно осуждены по статье 359 («Участие наёмника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, Гиа Саглиани и Джозеф Филип Макдональд в 2022 году вступили в украинские вооруженные формирования в качестве наемников. Они прошли обучение и получили навыки стратегии, тактики и способов ведения боевых действий. После этого принимали участие в боевых действиях против российских войск. За это они получали денежное вознаграждение.

Они заочно заключены под стражу и объявлены в международный розыск. Суд заочно приговорил Саглиани к 14 годам колонии, а Макдональда к 14,5 годам.

Ранее сообщалось, что в России пойдет под суд наемник из Австралии за участие в боевых действиях на стороне Украины.