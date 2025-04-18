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11:43, 18 апреля 2025Силовые структуры

В России пойдет под суд наемник из Австралии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В ЛНР осудят наемника из Австралии за боевые действия на стороне ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудят 33-летнего наемника из Австралии Дженкинса Оскара Чарльза Агустуса за боевые действия на стороне ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Он обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2024 года Дженкинс прибыл на Украину, его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. После прохождения обучения он принял участие в боевых действиях против российских войск и мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. За свои действия он получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч гривен в месяц.

В декабре 2024 года Дженкинса российские военные взяли в плен в ходе боев возле села Макеевка в ЛНР. ФСБ возбудила уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Финляндии.

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