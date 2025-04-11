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20:30, 11 апреля 2025Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Финляндии

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Финляндии Койвисто
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 40-летнего гражданина Финляндии Олави Койвисто за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Койвисто признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным ведомства, в период с марта 2022 года по февраль 2025 года осужденный приехал на Украину через пункт пропуска польско-украинской границы «Краковец» и вступил в ряды Интернационального легиона. На тренировочных базах Койвисто прошел военную подготовку и получил личное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. За участие в боевых действиях против Вооруженных сил России он получил более 1,7 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к 9 годам колонии строгого режима.

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