В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Финляндии

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Финляндии Койвисто

Верховный cуд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 40-летнего гражданина Финляндии Олави Койвисто за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Койвисто признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным ведомства, в период с марта 2022 года по февраль 2025 года осужденный приехал на Украину через пункт пропуска польско-украинской границы «Краковец» и вступил в ряды Интернационального легиона. На тренировочных базах Койвисто прошел военную подготовку и получил личное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. За участие в боевых действиях против Вооруженных сил России он получил более 1,7 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к 9 годам колонии строгого режима.

