В России осудили воевавшего за ВСУ грузинского наемника

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника Гоглидзе приговорили к 9 годам колонии

Суд приговорил воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к 9 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, Гоглидзе со своей семьей жил в Германии. В апреле 2023 года он прибыл на Украину, во Львовскую область. После этого прошел военную подготовку под руководством инструкторов из США, Франции, Германии и Польши. Затем заключил контракт и в июле 2023 года приехал на территорию города Славянск Донецкой народной республики (ДНР).

Наемника обеспечили обмундированием, личным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. После этого Гоглидзе в составе Интернационального легиона принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Луганской народной республики (ЛНР). За это он получил вознаграждение в размере 766 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года его взяли в плен российские военнослужащие в районе Серебрянского лесничества на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что наемника из Бразилии осудят в России за боевые действия на стороне Украины.