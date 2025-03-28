Наемника из Бразилии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР заочно осудят гражданина Бразилии за наемничество

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении наемника из Бразилии Николаса Ча. Об этом «Ленте.ру» сообщили в генеральной прокуратуре.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года он окончил курсы капралов в Бразилии, после чего приехал на Украину во Львов. Он прошел военную подготовку, и его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. Затем принимал участие в боевых действиях в составе «Интернационального легиона» против Вооруженных сил России и силовых структур ДНР. В мае 2022 года, перед наступлением российских войск на Северодонецк, наемник покинул страну. За свои действия он получил вознаграждение более 211 тысяч рублей.

Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что наемника из Великобритании осудили в России за боевые действия на стороне Украины.