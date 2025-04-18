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05:49, 18 апреля 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Саратова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Саратова. Об этом 18 апреля в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Волгограда из-за временного закрытия российской авиагавани после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На вылет и прилет задержались по меньшей мере 10 самолетов, среди них оказались рейсы из Москвы, а также из Самары и Новосибирска.

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