В российском регионе нашли останки древнего носорога

В Калмыкии нашли кости древнего носорога

В Калмыкии научные сотрудники заповедника «Черные земли» случайно нашли останки древнего носорога. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Работники заповедника осматривали гнезда степного орла и других птиц, которые водятся в регионе, как вдруг увидели торчащую из речного обрыва кость. Они забрали ее и отправили палеонтологам. Согласно их заключению, кость могла принадлежать некрупным носорогам из рода Ацератерий или Хилотерий. Эти животные жили в эпоху раннего плейстоцена около 12 миллионов лет назад.

Носороговые были внешне похожи на бегемотов: имели массивное тело длиной около двух-трех метров, короткие ноги и пару бивней. Их образ жизни так же напоминает поведение бегемотов. Они проводили много временем в пресных водоемах и использовали крупные зубы для поедания околоводной растительности.

Вместе с костью носорога сотрудники заповедника отправили палеонтологам зуб древней лошади. Его ранее нашли у озера Бузга в Яшкульском районе. Зуб может принадлежать древнему кулану, также обитавшему в Калмыкии в эпоху плейстоцена. Найденные останки будут храниться в природно-этнографическом музее заповедника, доступном для всех посетителей.

Ранее сообщалось, что археологи выяснили назначение загадочного древнего артефакта, найденного в Мезмайской пещере на Кубани. Как показало исследование, объект представляет собой охотничий костяной наконечник, созданный неандертальцами около 70-80 тысяч лет назад.