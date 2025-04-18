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04:16, 18 апреля 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини

Ведущая Джама с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Джама

Майя Джама. Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала снимки с отдыха в Тайланде. Фото появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

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30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире сфотографировалась лежащей на шезлонге в бикини красного цвета. При этом волосы телезвезды были собраны в пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. От аксессуаров инфлюэнсер также отказалась.

В январе Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном платье.

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