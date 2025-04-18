Вице-губернатору Вологодской области продлили арест за вымогательство 100 миллионов рублей

В Москве суд продлил арест вице-губернатору Вологодской области Алексееву

Басманный суд Москвы продлил арест вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву. Об этом сообщает ТАСС.

Алексеев будет находиться в СИЗО еще три месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Известно, что он свою вину не признает.

По версии следствия, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.