Вице-губернатора Вологодской области арестовали за вымогательство 100 миллионов рублей

В Москве суд арестовал вице-губернатора Вологодской области Алексеева

Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Алексеев будет под стражей до 24 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он свою вину не признает.

По версии следствия, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.

Ранее Басманный суд столицы арестовал Бочарова.