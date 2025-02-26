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18:35, 26 февраля 2025Силовые структуры

Вице-губернатора Вологодской области арестовали за вымогательство 100 миллионов рублей

В Москве суд арестовал вице-губернатора Вологодской области Алексеева
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Алиса Иванец / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Алексеев будет под стражей до 24 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он свою вину не признает.

По версии следствия, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.

Ранее Басманный суд столицы арестовал Бочарова.

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