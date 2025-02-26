Главу представительства российского региона в Москве арестовали

Суд арестовал главу представительства Вологодской области Бочарова

Басманный суд Москвы арестовал до 24 апреля главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о вымогательстве 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

По версии следствия, Бочаров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получении взятки») УК РФ, свою вину они отрицают.

О задержании Алексеева и Бочарова сообщалось ранее 26 февраля.