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10:43, 26 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала вице-губернатора Вологодской области за вымогательство 100 миллионов рублей

ФСБ задержала вице-губернатора Вологодской области за вымогательство 100 млн руб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Денис Алексеев

Денис Алексеев. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Вице-губернатора Вологодской области задержали в Москве за вымогательство 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным издания, сотрудники ФСБ и следователи СК задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона Кирилла Бочарова. По версии обвинения, они требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Им предъявлено обвинение, свою вину они отрицают.

Чиновники были задержаны в момент получения взятки в размере 30 миллионов рублей непосредственно в региональном представительстве области. Деньги предназначались для возобновления договора аренды, общего покровительства и возможности участия компании в инвестиционных проектах региона. По предварительной информации, свои условия чиновники выдвинули еще несколько месяцев назад.

Бочаров даже успел получить первую часть денег в размере 20 миллионов рублей. Эта же встреча проходила уже под контролем силовиков — все денежные средства были помечены и переписаны.

По данным «Коммерсанта», Бочаров на допросах отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции. Алексеев списал все на плохое самочувствие и пообещал позже рассказать свою позицию.

Ранее сообщалось, что дело замкомандующего ЛВО направлено в суд. Его обвиняют во взятке.

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