Вице-губернатора Вологодской области Алексеева подозревают в вымогательстве

В Москве задержаны вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в столице Кирилл Бочаров. Обоих подозревают в получении многомилионной взятки — чиновники требовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.

Задержанным предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК России.

Алексеева и Бочарова задержали с поличным

Как сообщают правоохранители, фигуранты дела были пойманы с поличным накануне днем — в момент задержания они получали 30 миллионов рублей от предпринимателя прямо в помещении регионального представительства в центре Москвы. Это была только часть денег от общей суммы в 100 миллионов рублей, требуемой подозреваемыми.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

При этом чиновники ранее получили еще 20 миллионов рублей, отмечают силовики. Встреча на тот момент уже проходила под контролем правоохранительных органов, куда обратились лесопромышленники.

Задержанные отрицают свою вину

Алексеев и Бочаров не согласны с выдвинутыми в отношении них обвинениями. На первых допросах полпред отказался от дачи показаний, напомнив о статье 51 Конституции, которая предусматривает отказ от свидетельствования против себя и своих близких.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Проработавший на своем посту всего год 44-летний Алексеев же сослался на плохое самочувствие, отметив, что готов будет высказать свою позицию позже. О нем известно, что ранее он был заместителем руководителя московских департаментов природопользования и охраны окружающей среды и капитального ремонта, возглавлял департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. С 2014 до 2017 также работал в администрации подмосковного Одинцовского района, был депутатом этого района.

Отмечается, что источники в органах власти Вологодской области не исключают, что Алексеев мог случайно попасть в историю с вымогательством. Губернатор этого региона Георгий Филимонов также указал, что к лесной отрасли Вологодской области Алексеев не имел отношения. «Функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — пояснил он, добавив, что «декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле».

