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17:12, 26 февраля 2025Силовые структуры

Главу представительства российского региона в Москве захотели арестовать

Следствие просит об аресте главы представительства Вологодской области Бочарова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Следствие просит об аресте главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о вымогательстве 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ходатайство уже поступило в суд. Его рассмотрят в ближайшее время.

По версии следствия, вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и Бочаров требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получении взятки») УК РФ, свою вину они отрицают.

О задержании Алексеева и Бочарова сообщалось ранее 26 февраля.

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