Вице-губернатора российского региона попросили арестовать по делу о взятке

Следствие просит арестовать вице-губернатора Вологодской области Алексеева

Начало событий в новости Главу представительства российского региона в Москве захотели арестовать

Следствие просит арестовать вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство органов предварительного расследования получил Басманный суд Москвы. Суд приступит к его рассмотрению в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что следствие просит об аресте и главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова.

По данным правоохранителей, Бочаров и Алексеев требовали 100 миллионов рублей у руководства лесопромышленной компании за продление аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получении взятки») УК РФ, свою вину они отрицают.

