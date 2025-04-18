Возлюбленная Джейсона Стэйтема поделилась фото в прозрачном нижнем белье

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась кадрами с откровенной съемки для бренда Marks & Spencer. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в кружевном нижнем белье белого цвета, состоящем из прозрачного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом видно, что комплект дополнен поясом и чулками.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, которая также позировала перед камерой с нюдовым макияжем и распущенными волосами. «Шикарная», «И куда Джейсон только смотрит», «Женщина моей мечты на все времена», «В этом нижнем белье ты очень элегантна», «Красотка как и всегда», «Почему ты такая потрясающая?» — обсуждали они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли снялась с полуголым теннисистом Джеком Дрейпером в рекламе летней коллекции бренда Burberry.