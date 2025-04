Возлюбленная Джейсона Стэйтема в бикини снялась в рекламе с полуголым теннисистом

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась с полуголым теннисистом Джеком Дрейпером в рекламе летней коллекции бренда Burberry. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

На одном из фото знаменитости позировали во время прыжка в море. При этом манекенщица предстала перед камерой в бикини с классическим клетчатым принтом Burberry — Nova Check. В свою очередь, спортсмена запечатлели в шортах с аналогичным узором и с обнаженным торсом.

«Для меня Burberry представляет собой чрезвычайно крутой английский бренд. Я очень патриотичен, поэтому возможность работать с британской маркой и быть послом огромного бренда — это настоящая честь для меня, и я не отношусь к этому легкомысленно», — рассказал Дрейпер изданию WWD.

Известно, что данная рекламная кампания под названием Wish You Were Here снималась в Дубае на роскошной яхте Check Mate.

