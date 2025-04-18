ВСУ нанесли четыре удара по объектам российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли четыре удара по объектам российской энергетики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли четыре удара по объектам российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

В частности, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. При этом, добавил представитель Кремля, никаких новых указаний от президента России Владимира Путина на данный момент не было.