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15:30, 18 апреля 2025Россия

ВСУ нанесли четыре удара по объектам российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли четыре удара по объектам российской энергетики
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли четыре удара по объектам российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

В частности, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. При этом, добавил представитель Кремля, никаких новых указаний от президента России Владимира Путина на данный момент не было.

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