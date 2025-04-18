Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

ФСБ показала кадры задержания агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске

ФСБ показала видео задержания завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента, который готовил теракт в административном здании в Новороссийске. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур проходят в квартиру, где проживает злоумышленник, и задерживают его. Во время допроса он пояснил задачи, которые ставили перед ним представители СБУ, и раскрыл подробности о самодельном взрывном устройстве.

О задержании гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно в пятницу, 18 апреля. Для СБУ он готовил подрыв административного здания в Новороссийске — этим он хотел сорвать переговоры России, США и Украины.