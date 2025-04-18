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12:13, 18 апреля 2025Силовые структуры

Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

ФСБ показала кадры задержания агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Готовивший подрыв здания в Новороссийске украинский агент признал вину

ФСБ показала видео задержания завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента, который готовил теракт в административном здании в Новороссийске. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур проходят в квартиру, где проживает злоумышленник, и задерживают его. Во время допроса он пояснил задачи, которые ставили перед ним представители СБУ, и раскрыл подробности о самодельном взрывном устройстве.

О задержании гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами, стало известно в пятницу, 18 апреля. Для СБУ он готовил подрыв административного здания в Новороссийске — этим он хотел сорвать переговоры России, США и Украины.

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