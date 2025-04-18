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10:29, 18 апреля 2025Силовые структуры

Заподозренный в коррупции сотрудник Следственного комитета России оказался миллионером

Сотрудник СК Татарстана Закиров задержан за взятки, у него имущество на ₽400 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Татарстане задержан по подозрению в коррупции руководитель отдела Следственного комитета (СК) России по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров, оказавшийся обладателем миллионного состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В марте его отстранили от работы в связи с проведением проверки. Ее результаты переданы лично главе СК Александру Бастрыкину. В отношении Закирова возбуждено уголовное дело о получении взяток. Вместе с ним задержан взяткодатель — предприниматель Марат Сахапов.

Проверка установила, что коммерсант подкупил сотрудника СК, передав ему в общей сложности 32 миллиона рублей с декабря 2020-го по июнь 2021 года. Также известно, что Сахапов давал взятки и другим госслужащим, их сейчас устанавливают следователи.

Проверка выявила у Закирова автопарк из элитных марок и квартиры стоимостью 400 миллионов рублей.

17 апреля сообщалось, что бывший инспектор московской ГИБДД Сергей Кузнецов, у которого прокуроры нашли в собственности 23 квартиры в Москве, Болгарии и Дубае, обогатился за счет вымогательства взяток у водителей при проверке их на опьянение.

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