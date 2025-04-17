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17:03, 17 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта схема обогащения владеющего пятью квартирами в Дубае московского гаишника

KP.RU: Экс-гаишник Кузнецов, купивший 23 квартиры, обогатился за счет водителей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Бывший инспектор столичной ГИБДД Сергей Кузнецов, у которого прокуроры нашли в собственности 23 квартиры в Москве, Болгарии и Дубае, обогатился за счет вымогательства взяток у водителей при проверки их на опьянение. Коррупционную схему гаишника раскрыла газета KP.RU.

Кузнецов попался на взятке в 2021 году случайно из-за чужой жены. Он дежурил в воскресенье, 7 февраля, на 94-м километре МКАД в рамках профилактического рейда по выявлению пьяных водителей. Гаишник остановил очередную машину и стал составлять протокол в отношении находившегося за рулем мужчины. Несмотря на протесты водителя, Кузнецов заявил, что тот пьян, а затем за 900 тысяч рублей согласился не отбирать права. Сообщник гаишника отправился вместе с мужчиной к нему домой за деньгами. Однако супруга отговорила водителя от дачи взятки и убедила сообщить о факте вымогательства в полицию.

При передаче денег силовики взяли сообщника Кузнецова, а затем его самого и напарника Леонида Зимина, который через некоторое время дал признательные показания, рассказав об отработанной схеме зарабатывания денег. Напарники являлись «элитными сотрудниками», работая лишь на «хлебных местах» по выходным и праздникам. Ежедневно 500 тысяч рублей они отдавали старшим офицерам.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что с 2013 по 2020 год семья гаишника Кузнецова приобрела 23 объекта недвижимости, в том числе в ОАЭ и Болгарии, и автомобиль на общую сумму 129 миллионов рублей. В их числе — две квартиры на болгарском курорте, апартаменты в Princess Tower — самом высоком здании в Дубае, во Frankfurt Tower и Jabal All First, а также в резиденциях Tuscan и Royal. После покупки недвижимости в ОАЭ Кузнецов обзавелся тремя квартирами в подмосковном Реутове и одним жильем в Котельниках. Его родственники купили три квартиры в Москве и дом с участком в области.

За коррупцию он был осужден на 5,5 года лишения свободы, а его имущество стоимостью 180 миллионов рублей конфисковано в доход государства.

Генпрокурор России Игорь Краснов попросил власти ОАЭ взять под контроль исполнение решения российского суда об изъятии в доход государства пяти квартир в Дубае, принадлежавших гаишнику.

ЖЗЛ
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