Раскрыт список изъятой у российского гаишника недвижимости за рубежом

«Ъ»: суд изъял у московского инспектора ГИБДД квартиру в небоскребе Princess Tower в Дубае

Лефортовский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры России изъял в доход государства 29 объектов недвижимости у бывшего московского инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова. Среди них — квартиры в Болгарии и ОАЭ, сообщает «Коммерсантъ», раскрывая список конфискованных активов.

С 2013 по 2020 год семья гаишника приобрела 23 объекта недвижимости и автомобиль на общую сумму 129 миллионов рублей. В их числе — две квартиры на болгарском курорте, апартаменты в Princess Tower — самом высоком здании в Дубае, во Frankfurt Tower и Jabal All First, а также в резиденциях Tuscan и Royal. После покупки недвижимости в ОАЭ Кузнецов обзавелся тремя квартирами в подмосковном Реутове и одним жильем в Котельниках. Его родственники купили три квартиры в Москве и дом с участком в области.

В банковских ячейках у семьи гаишника хранились 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро.

В настоящее время Кузнецов ожидает суда по обвинению в получении взяток.